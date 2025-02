L’Argentina del presidente ultra liberista Javier Milei ha annunciato il suo ritiro dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Secondo il portavoce della presidenza, Milei ha dato istruzioni al ministro degli Esteri Gerardo Werthein di ritirare l’adesione dell’Argentina a causa delle “divergenze sulla gestione della salute”, in particolare durante la pandemia di Covid-19.

la Casa Rosada ha affermato che l’organizzazione e l’ex presidente, Alberto Fernández, hanno portato il Paese “al blocco più lungo della storia e alla mancanza di indipendenza dall’influenza politica di alcuni Stati”. Inoltre, il portavoce ha aggiunto che l’Argentina non permetterà a un’organizzazione internazionale di intervenire nella sovranità del Paese, tanto meno nella gestione della salute.

Propositi di uscita dall’Oms sono stati espressi anche dal presidente statunitense Donald Trump che, per ora, non ha però preso provvedimenti in tal senso. In Italia, il vicepremier Matteo Salvini ha invitato a fare altrettanto.