Donald Trump firma una nuova raffica di ordini esecutivi. Dall’Iran ai diritti umani, ma le novità più importanti potrebbero arrivare ancora sul contrasto alla povertà e la tutela delle categorie più vulnerabili. Dopo il blocco a sovvenzioni e prestiti federali ordinato dal tycoon e il congelamento dei fondi all’Agenzia umanitaria internazionale (Usaid), adesso il nuovo presidente ha compiuto un nuovo passo in avanti e nel mirino della sua amministrazione è rimasta proprio l’agenzia fondata nel 1961 da John Fitzgerald Kennedy: secondo quanto scrive Politico, che cita due fonti a conoscenza del dossier, Trump sta lavorando al fine di mettere in congedo quasi tutto il personale dell’Usaid con base a Washington.

Un’azione che di fatto congelerebbe il lavoro dell’agenzia impegnata nella lotta alla povertà globale che nel solo 2023 ha erogato 72 miliardi di dollari in tutto il pianeta, dalla salute delle donne nelle zone di conflitto all’accesso all’acqua pulita, dai trattamenti per l’Hiv/Aids alla sicurezza energetica e alle attività anti-corruzione, fornendo il 42% di tutti gli aiuti umanitari monitorati dall’Onu nel 2024. Una delle fonti ha affermato che martedì saranno informate circa 1.400 persone, in aggiunta alle circa 600 che sono state messe in congedo a partire da domenica sera, ossia la maggior parte del personale con sede a Washington, molti dei quali sono funzionari civili e del Foreign Service.

Come detto, l’attenzione del tycoon si è soffermata anche sul rapporto con l’Iran. Il nuovo ordine esecutivo firmato dal presidente impone massima pressione sulla Repubblica Islamica: “È molto duro sull’Iran”, ha spiegato dicendosi “combattuto” sulla firma. “Spero che non dovremo usarlo molto”, “non sono contento di farlo”. E ha poi aggiunto di aver lasciato degli “ordini” secondo cui se l’Iran lo assassinerà il Paese “sarà annientato”.

Novità in vista anche in tema di diritti umani. Trump ha infatti detto che manderà i cittadini americani condannati per i crimini peggiori in Salvador o altri Paesi. E ha poi firmato un altro ordine esecutivo per ritirare gli Usa dal consiglio Onu per i diritti umani e bloccare i fondi all’Unrwa. Oltre a questo, si prepara a firmare un ordine esecutivo che vieta alle ragazze e alle donne transgender di partecipare a eventi sportivi femminili nelle scuole e nei college, come promesso in campagna elettorale.