Nuova girandola di iniziative dell’amministrazione Trump. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto di aver assunto la guida ad interim dell’Usaid. Lo riferisce la Cnn. La storica agenzia umanitaria internazionale, creata nel 1961 dal John Fitzgerald Kennedy, è nel mirino del presidente e di Elon Musk. Oggi l’ufficio principale dell’Agenzia è stato chiuso inaspettatamente e i dipendenti hanno ricevuto un’e-mail in cui si intimava loro di non presentarsi e di lavorare da remoto.

Solo nel 2023, l’Agenzia ha erogato 72 miliardi di dollari in tutto il pianeta, dalla salute delle donne nelle zone di conflitto all’accesso all’acqua pulita, dai trattamenti per l’Hiv/Aids alla sicurezza energetica e alle attività anti-corruzione, fornendo il 42% di tutti gli aiuti umanitari monitorati dall’Onu nel 2024. Tra le prime reazioni alla decisione di depotenziare l’Usaid quella della Colombia che ha annunciato una necessaria ristrutturazione dei meccanismi di assistenza ai migranti venezuelani in fuga dalla crisi economica e sociale.

Secondo il sito Politico Trump firmerà oggi un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) e bloccare i finanziamenti all’Unrwa (l’agenzia Onu che si occupa dell’assistenza ai profughi palestinesi) , dopo la sospensione decisa da Joe Biden. “Non c’è nessuna garanzia che la tregua a Gaza tenga”, ha detto il presidente alla vigilia del suo incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Tra le altre novità di giornata si è saputo che il segretario al Tesoro Scott Bessent guiderà temporaneamente il Consumer Financial Protection Bureau, dopo che Trump ha licenziato il suo direttore Rohit Chopra in una mossa che probabilmente scuoterà l’agenzia indipendente che protegge i consumatori. Chopra, che era stato nominato a capo dell’agenzia nel 2021 e che avrebbe dovuto svolgere un mandato di cinque anni, aveva intrapreso una linea rigorosa a tutela dei consumatori contro le pratiche finanziarie ingiuste.