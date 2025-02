Dopo l’idea di eliminare l’obbligatorietà dell’azione penale (evocata pochi giorni fa dal capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan), adesso dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni arriva un’altra proposta: il ritorno dell’immunità per parlamentari e membri del governo. Questa volta tutto parte da Forza Italia che vorrebbe ripristinarla così come prevista fino al 1993, quando una riforma eliminò la necessità dell’autorizzazione a procedere anche per il solo avvio delle indagini nei confronti di un deputato o senatore (mantenendola solo per arresti, intercettazioni o perquisizioni).

La prima dichiarazione di Nevi – Nel pieno dello scontro tra governo e toghe – dopo il caso Almasri e l’iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento e peculato di Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano – era stato il portavoce nazionale di Forza Italia a proporre, “a titolo personale”, di iniziare a ragionare “sulla reintroduzione dell’immunità parlamentare”: “È ora di piantarla con i pm che si dedicano tutto il giorno a inseguire i politici e cercare di metterli sotto inchiesta per qualsiasi cosa”, dichiarava il 31 gennaio il forzista Raffaele Nevi.

Il lavoro sulla proposta di legge – Dalle dichiarazioni “a titolo personale” si passa però subito ai fatti e Forza Italia lavora alla proposta di legge per ripristinare, almeno in parte, l’immunità parlamentare modificata nel 1993. E lo conferma ancora lo stesso Nevi: “C’è da fare una proposta di legge costituzionale. Bisognerà predisporla e vediamo, ci vuole una larga convergenza. Ancora non ne abbiamo parlato con gli alleati – sottolinea il portavoce azzurro – sappiamo che c’è una benevolenza su questo tema e vedremo con loro, anche se ci sarà tempo in questa legislatura”. Nevi rende anche noto che a lavorarci è il capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera, Tommaso Calderone. Per quest’ultimo il ripristino dell’immunità parlamentare “non è più un tabù e visto il momento storico è fondamentale una riflessione”, del resto – sottolinea Calderone – “è un argomento delicato che richiede la massima condivisione”. Alla domanda se verrà presentata una proposta di legge, l’azzurro risponde con un “lo deciderà il partito”.

Tajani: “Non ne abbiamo parlato ma non sono contrario” – Per segretario di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, questo ritorno al passato “potrebbe essere un’idea”. Tajani però mette le mani avanti e contraddice le dichiarazioni dei suoi colleghi di partito: dell’argomento “ancora non ne abbiamo parlato noi” di Forza Italia. Poi però fa presente: “Io personalmente non sono contrario, sarebbe da discutere e vedere in che termini, bisognerebbe vedere per quali reati e per cosa”, commenta il vicepremier e ministro degli Esteri.

Conte: “Delirio di onnipotenza” – A scagliarsi immediatamente contro la proposta è il leader del Movimento 5 stelle: “E dopo il ripristino dei vitalizi al Senato, l’abolizione del reato per i politici che abusano del loro potere, l’aumento degli stipendi dei Ministri e la imbarazzante difesa della Ministra Santanchè tenuta incollata alla poltrona, ecco che ci provano con l’immunità e il ritorno di uno scudo che renda intoccabili esponenti del Governo ed eletti!”, scrive su X Giuseppe Conte. “Capite a cosa servono i piagnistei di Meloni e soci contro i giudici: a creare il clima adatto ad aumentare privilegi, soldi e spazi di impunità per i politici, mentre si colpiscono i cittadini comuni con nuovi reati e tagli anche sulle buste paga”, aggiunge il presidente M5s. Per Conte “questi qui sono in pieno delirio di onnipotenza”. “Facciano subito retromarcia su questa proposta e su queste intenzioni: alziamo il livello di guardia prima che sia troppo tardi, dobbiamo opporci tutti insieme. Altro che Meloni ‘una del popolo’, hanno gettato la maschera: arroganza, immunità e privilegi”, conclude.

Le critiche di Pd e Avs – Sulla stessa linea il senatore del Pd e segretario in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, Walter Verini: “Secondo me non solo è irricevibile, ma non tiene minimamente conto del sentimento del Paese. Messa così si configura come un nuovo capitolo della guerra della politica contro la magistratura”, ribatte Verini. “Con tutti i problemi che abbiamo è inaccettabile sentir parlare di immunità per parlamentari e ministri. La destra vuole autoassolversi e avere mano libera”, commenta la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella.