“Popoli d’Europa: unitevi al movimento MEGA! Make Europe great again!”. Elon Musk lancia su X – solo a parole, per ora – la versione europea del movimento Maga, Make America great again, lo slogan che ha ispirato la nascita e l’affermazione del trumpismo negli Usa. Il suo tweet, da sessanta milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore, è stato interpretato come un salto di livello della campagna del miliardario sudafricano a favore di Alternative für Deutschland, l’estrema destra tedesca che punta al governo. Ma non è una novità assoluta: lo stesso motto era già stato usato da Viktor Orbàn, il primo ministro ungherese, per inaugurare il semestre di presidenza dell’Unione.

People of Europe: Join the MEGA movement! Make Europe Great Again!! — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025

I commenti sono decine di migliaia, la maggior parte entusiasti: “In Germania siamo stanchi di dover pagare ancora per la nostra storia”. “Dove ci si iscrive?”. “Popoli d’Europa, unitevi! Mettiamo fine all’immigrazione illegale di massa, respingiamo i regolamenti, usciamo dalla truffa della crisi climatica. MEGA!”. “Sei un visionario e un patriota, stai portando l’energia di cui l’Europa aveva bisogno”. Ma c’è anche chi manifesta inquietudine: “Perché Elon Musk si interessa all’Europa? Perché tiene discorsi pubblici in Germania?”. E qualcuno risponde a tono: “L’Europa è già grande. Quando voi americani avrete un sistema di sanità pubblica come quello che noi avevamo già nel 1960, chiamateci”.