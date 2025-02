Il Canada imporrà da martedì tariffe sulle merci Usa, come reazione per quelle annunciate in precedenza dal presidente americano Donald Trump. Lo ha affermato il primo ministro Justin Trudeau. Imporremo “dazi doganali del 25% sui prodotti americani per un totale di 155 miliardi di dollari canadesi” (102 miliardi di euro, ndr), ha annunciato il capo del governo di Ottawa. Il primo giro di tariffe colpirà beni Usa per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi martedì, seguito da ulteriori dazi su prodotti per un valore di 125 miliardi in tre settimane. “Certamente non stiamo cercando l’escalation, ma difenderemo il Canada, i canadesi e i posti di lavoro canadesi”, ha detto Trudeau. Le tariffe si applicheranno a “beni di uso quotidiano come birra, vino, frutta, verdura, elettrodomestici, legname, plastica e molto di più”, ha affermato il premier canadese. Trudeau ha quindi sottolineato che il conflitto commerciale avrà “conseguenze reali” per i canadesi ma anche per gli americani.