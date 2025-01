Migliaia di persone in piazza a Washington e in altre città statunitensi per manifestare contro Donald Trump. Anche se il numero dei partecipanti è decisamente inferiore ai 500.000 del 2017, la manifestazione in corso nella capitale americana conferma che la resistenza a Trump esiste ancora, nonostante la stanchezza e la delusione. “Non avrei mai pensato di essere di nuovo qui”, affermano alcune manifestanti. “Le manifestazioni di massa sono state e continuano a essere una parte molto importante della resistenza anche se la gente si sente esausta”, ha detto Tamika Middleton, direttrice generale di Women’s March, una delle associazioni che hanno organizzato la protesta.