È stato raggiunto l’accordo tra Israele e Hamas che prevede il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Nelle immagini l’attesa vissuta a Gerusalemme, fuori dalla residenza del primo ministro Netanyahu, con i manifestanti incollati al telefono in attesa dell’annuncio del raggiungimento dell’accordo. A Tel Aviv alcune persone si sono riversate in strada per timidi festeggiamenti dopo la notizia dell’accordo.