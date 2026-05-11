Sospesa la pena su cauzione. La sua salute si è deteriorata in carcere, in parte perché è stata pesantemente picchiata durante l’arresto. A marzo ha avuto un infarto e presenta un coagulo di sangue nei polmoni

Dopo giorni di appelli della famiglia, l’avvocata iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, è stata portata in un ospedale a Teheran. Il trasferimento è legato a un suo svenimento avvenuto nel carcere di Zanjan, dove era detenuta da dicembre. Ha perso conoscenza due volte ed è stata trasferita in un ospedale locale il 1° maggio. La sua fondazione, che ha dato la notizia, spiega che le è stata concessa la sospensione della pena detentiva su cauzione, ma in una dichiarazione condivisa con Associated Press si sottolinea che questo non è sufficiente e che Mohammadi necessita di “cure specialistiche permanenti”. “Dobbiamo garantire che non torni mai più in carcere per scontare i 18 anni rimanenti della sua pena. È giunto il momento di chiedere la sua libertà incondizionata e l’archiviazione di tutte le accuse”, afferma la fondazione.

L’avvocato di Mohammadi con sede in Iran, Mostafa Nili, ha dichiarato sui social network che l’ordine di trasferimento è stato emesso a seguito della decisione dell’Organizzazione di Medicina Legale, composta da medici legali nominati dal governo, “la quale ha affermato che, a causa delle sue numerose patologie, la donna ha bisogno di continuare le cure fuori dal carcere e sotto la supervisione della propria équipe medica”. Il fratello di Mohammadi, Hamidreza Mohammadi, che vive a Oslo, in Norvegia, aveva affermato che i medici legali avevano già raccomandato in precedenza il suo trasferimento a Teheran, ma la decisione era stata bloccata; ha accusato l’agenzia di intelligence iraniana. “Ora sono sollevato. Posso respirare di nuovo”, ha detto suo fratello ad AP in un messaggio.

L’attivista per i diritti umani e paladina dei diritti delle donne, 53 anni, ha ricevuto il Premio Nobel nel 2023 mentre era in carcere ed è stata incarcerata più volte nel corso della sua carriera. La sua attuale detenzione è iniziata quando è stata arrestata nella città di Mashhad, nel nord-est dell’Iran. La famiglia di Mohammadi ha dichiarato che la sua salute si è deteriorata in carcere, in parte perché è stata pesantemente picchiata durante l’arresto. A marzo ha avuto un infarto e presenta un coagulo di sangue nei polmoni, risalente a prima della sua incarcerazione, che richiede anticoagulanti e monitoraggio per essere gestito. Da quando è stata portata nell’unità di terapia intensiva cardiaca dell’ospedale di Zanjan, la pressione sanguigna di Mohammadi ha oscillato tra valori estremamente bassi ed estremamente alti; secondo il fratello, riceveva ossigeno per respirare e non era in grado di parlare. Il comitato del Nobel aveva invitato le autorità iraniane a trasferire immediatamente Mohammadi presso il suo team medico di fiducia a Teheran; “senza tale trattamento, la sua vita rimane a rischio”, aveva affermato.