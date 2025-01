“Lei dice che la parola rimpasto ha fatto capolino negli ultimi giorni, ma in realtà fa capolino da quando sono al governo. Salvini sarebbe un ottimo ministro dell’Interno, ha ragione a dire che senza il procedimento che abbiamo visto come è andato, avrebbe chiesto e ottenuto il Viminale ma oggi abbiamo un ottimo ministro dell’Interno, Piantedosi, che ringrazio, e quindi questa cosa non è all’ordine del giorno”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo a chi gli chiedeva durante la conferenza stampa di inizio anno se esiste l’ipotesi di un trasloco di Matteo Salvini al Viminale, dopo l’assoluzione del leader della Lega al processo Open Arms.