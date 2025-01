“Se ho sentito Cecilia? Dopo ieri no, le telefonate non sono frequenti. Arrivano inaspettate, quando vogliono loro. Avrei voluto notizie più rassicuranti da parte sua. Le ho chiesto se ha un cuscino pulito mi ha detto che non ce l’ha”. Sono le parole di Elisabetta Vernoni, madre di Cecilia Sala, che ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Cosa ha detto la premier? È stata precisa e puntuale. Cosa mi preoccupa? Le condizioni di vita carceraria per mia figlia. Non esistono celle singole, lei è in una cella di punizione. Spero in iniziative forti del nostro Paese. Cecilia è una ragazza di 29 anni che non ha compiuto nulla, non possono segnarla tutta la vita. Cecilia è solo una ragazza italiana”.