“L’acqua è frizzante come sarà l’anno prossimo”. C’è anche Roberto Vannacci, generale dell’esercito italiano ed europarlamentare eletto con la Lega, al tradizionale tuffo di Capodanno sul lungomare di Viareggio. “Vi aspettavate l’accappatoio damascato eh? Quello è a Roma purtroppo, ma lo prenderò presto. Sarà per l’anno prossimo”, ha scherzato poi con i giornalisti ricordando l’outfit con il quale aveva partecipato al tuffo un anno fa. Dopo il bagno in mare, Vannacci si è intrattenuto con i sostenitori per alcune foto e per firmare copie dei suoi libri.