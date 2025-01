Le immagini registrate dal drone in volo tra i fuochi d’artificio di Capodanno a Napoli a Capodanno. Uno spettacolo suggestivo che però porta con sé, come ogni anno, anche un alto numero di feriti a causa dei festeggiamentei. 36 in totale quelli accertati al momento, secondo i dati incrociati tra Questura di Napoli e Comando provinciale dei carabinieri. Tra i feriti, ci sono 8 minori, tra cui anche un bimbo di 2 anni ricoverato al Santobono per ustioni al torace. A Giugliano, in via Tolomeo, un proiettile ha danneggiato la finestra di un appartamento bucando persiana e vetri. Il colpo, esploso da ignoto probabilmente durante i festeggiamenti, non ha causato ferito. Ci sono poi 2 persone colpite da proiettili vaganti. Il più grave è un turista arabo di 28 anni, che è stato colpito alla spalla sinistra ed è tuttora ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. Dimessa con 10 giorni di prognosi perché ferita di striscio al braccio destro una 23enne napoletana.