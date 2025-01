Almeno dieci persone hanno perso la vita e altre trenta sono rimaste ferite dopo che un’auto si è lanciata sulla folla a New Orleans, in una zona affollata di turisti nella notte di Capodanno. Gli agenti, scrive la polizia in una nota, stanno “indagando su un veicolo che si è lanciato ad alta velocità contro una grande folla all’angolo tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30 feriti trasportati dal personale di emergenza e 10 morti”. L’attacco è avvenuto intorno alle 3.15 ora locale.