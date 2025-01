Un pickup si è lanciato contro la folla a New Orleans la notte di Capodanno. Sono almeno dieci i morti e trenta i feriti, come riferito dalla polizia locale con un comunicato su X. Secondo le prime informazioni riportate dai media statunitensi, il veicolo ha investito la gente a Bourbon Street a velocità elevata, prima che il conducente, a quanto affermano testimoni sul posto, scendesse e iniziasse a sparare con un’arma. La città “è stata colpita da un attacco terroristico”, ha dichiarato la sindaca LaToya Cantrell, dicendo di essere in contatto diretto con la Casa Bianca e invitando i cittadini a evitare la zona. Anche il capo della Polizia di New Orleans, Anne Kirkpatrick, ha parlato di “atto terroristico“.

È accaduto intorno alle 3:15 del mattino (le 10:15 italiane) all’incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street, in una zona affollata di turisti nel quartiere francese di New Orleans durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. È una zona turistica piena di bar e ristoranti nota per la sua vita notturna. La città, tra l’altro, si stava anche preparando ad ospitare lo Sugar Bowl, che come da tradizione si svolge la sera di Capodanno. L’annuale partita di football universitario richiama fan da tutto il Paese. Circostanze per le quali – riferiscono i media americani – era stata rafforzata la sicurezza con il dispiegamento di tutti gli agenti disponibili.

Le 30 persone rimaste ferite sono state trasportate in cinque ospedali: lo riferisce l’agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready. Mentre sono ancora in corso le indagini anche a genti dell’Fbi sono arrivati a New Orleans. “Un orribile atto di violenza ha avuto luogo a Bourbon Street questa mattina. Vi prego di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e per i primi soccorritori sul posto. Invito tutti coloro che si trovano nei pressi della scena ad evitare la zona“, ha scritto su X il governatore della Louisiana, Jeff Landry.

Sono racconti di momenti di terrore quelli dei testimoni della strage. “Tutto quello che ho visto è stato un veicolo che si lanciava contro tutti sul lato sinistro del marciapiede di Bourbon”, ha detto Kevin Garcia, 22 anni, parlando alla Cnn. “Un corpo mi è volato addosso“, ha affermato, aggiungendo di aver anche sentito degli spari. Un’altra testimone, Whit Davis, 22 anni, di Shreveport, Louisiana, ha raccontato alla Cnn che l’attacco è avvenuto mentre si trovava in una discoteca su Bourbon Street. “Tutti hanno iniziato a urlare e a correre verso il retro del locale. Siamo rimasti bloccati per un po’ e poi la situazione si è calmata, ma non ci hanno lasciato uscire”, ha detto Davis. “Quando finalmente ci hanno fatto uscire dal club, la polizia ci ha fatto indicato dove camminare e ci ha detto di andarcene velocemente dalla zona. Ho visto alcuni cadaveri che non sono riusciti a coprire e molte persone che ricevevano il primo soccorso”, ha aggiunto. La polizia ha ordinato alle persone presenti sul posto di mettere via i cellulari e di andarsene il prima possibile, ha affermato Davis.

Notizia in aggiornamento