“È una sentenza giusta che mi aspettavo. Devo dire che ieri in tribunale a Palermo ho visto, una corretta, giusta e sana separazione di chi giudica rispetto a chi indaga. Ma non sempre è così. Quindi ora la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati di chi sbaglia con dolo è fondamentale”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini sottolineando che il processo Open Arms “è costato milioni di euro. La riforma della giustizia è ancora più urgente da ieri. Sicuramente la sentenza di ieri non metterà più nessun ministro in difficoltà nel suo lavoro”