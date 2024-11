Un gruppo di neonazisti hanno marciato per le strade di Columbus, capitale dell’Ohio, scandendo slogan razzisti e supremasti e sventolando bandiere con la svastica. Anche se si trattava di poco più di una decina di estremisti i video della loro marcia per le strade di un quartiere dove ci sono molti ristoranti ha subito fatto il giro dei social media, provocando la condanna delle autorità cittadine e dello stato. “Neonazisti, con il volto coperto da maschere rosse, hanno circolato per le strade di Columbus, sventolando bandiere con i simboli razzisti e spuntando parole vili e razziste contro le persone di colore e gli ebrei”, è stata la condanna su X di Mike DeWine, il governatore repubblicano dell’Ohio. “In questo stato non c’è posto per odio, intolleranza, antisemitismo o violenza e dobbiamo denunciarle dovunque le vediamo”.

L’Anti-Defamation League ha detto che i fatti di Columbus corrispondono a eventi analoghi che, a centinaia di sono registrati, negli ultimi 18 mesi in tutto il Paese: piccole dimostrazioni, senza preannuncio per evitare contromanifestazioni, spiega Oren Segal, vice presidente del centro sugli estremisti della League. “L’obiettivo è di creare paura nelle comunità ed essere fotografati e ripresi”, ha detto Segal che insieme al suo team segue le attività dei suprematisti bianchi, spiegando che l’azione di Columbus è stato rivendicata da un gruppo che si chiama Hate Club.