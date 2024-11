“Mi sono sentita sostenuta dal centrodestra dal primo giorno della campagna elettorale”. La candidata del centrodestra Elena Ugolini commenta così i risultati delle regionali in Emilia Romagna, che hanno visto trionfare il candidato dem De Pascale. Ma al suo comitato nel centro di Bologna per tutto il pomeriggio nessun parlamentare della maggioranza si fa vedere. E a chi le chiede se il parlare di alluvione non le abbia portato voti risponde così: “Ho parlato di alluvione perché avevo tanti amici alluvionati”.