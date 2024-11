Crozza-Grillo: “Siamo diventati il Movimento 5 voti, ai seggi non c’è andato nessuno. Manco avessero messo l’ingresso a pagamento”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza veste i panni dell’ex leader del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo: “Io sono l’Elevato e a Genova, nel mio tempio, siamo diventati il “Movimento 5 voti”. Ai seggi non c’è andato nessuno, manco avessero messo gli ingressi a pagamento”. E su Conte: “E belin… ma anche Dio ha creato le zanzare! A che caxxo servono le zanzare? Qualche svista ci sta anche fra noi divini. Solo che le zanzare ti succhiano solo il sangue, questo qua vuole succhiarmi i 300.000 euro all’anno. Belin… il mio “reddito di Elevanza”! Quando si dirà dal Vangelo secondo Crimi: “Erano partiti dal vaffa e i due mandati… e poi a suon di vaffa…si sono mandati”. Il sogno è finito… andate in pace!”

