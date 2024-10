“Ci rendiamo conto che ad attaccare deliberatamente i caschi blu dell’Onu in Libano non è un’organizzazione terroristica bensì uno Stato? Lei ha parlato di una postura diversa della missione, ma questo è incompatibile con la situazione drammatica che vede i nostri militari che non hanno più approvvigionamenti e sono costretti a nutristi delle razioni k da combattimento. Netanyahu sta portando Israele dalla parte sbagliata della storia. Non possiamo più dirci indignati a parole e non essere conseguenti nei fatti“. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, Stefano Patuanelli, intervenendo in aula nel corso dell’informativa del ministro Crosetto sugli attacchi a Unifil. “Come abbiamo chiesto nella nostra risoluzione in vista del Consiglio europeo, bisogna imporre sanzioni economiche, commerciali, finanziarie e diplomatiche nei confronti di uno Stato che sta violando il diritto internazionale e che si sta macchiando di crimini di guerra in Libano e a Gaza da un anno. Va fatto per Israele come abbiamo fatto per la Russia – ha aggiunto -. E sulle armi: noi non dobbiamo più consegnare materiale militare di contratti precedenti al 7 ottobre 2023, come certificano dal dato Istat di 7,6 milioni di export fino a giugno, nemmeno con una valutazione caso per caso, perché è una questione di postura politica, che riguarda anche lo stop all’acquisto di armi da Israele”.