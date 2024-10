“Quello che è successo ieri e oggi”, e cioè l’attacco di Israele contro due basi italiane e il quartier generale della missione Unifil lungo il confine con il Libano, “è totalmente inaccettabile” e “non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato Unifil che alcune delle basi dovevano essere lasciate”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Ho detto all’ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l’Italia non possono prendere ordini da Israele. L’Onu e l’Italia sono lì in attuazione di una risoluzione delle Nazioni Unite e l’unico modo in cui si può discutere quello che facciamo è ponendo il tema alle Nazioni Unite”, ha aggiunto, rimarcando che “non è accettabile” perché l’Italia “difende il diritto internazionale” sempre e in ogni Paese. “Abbiamo chiesto spiegazioni degli atti avvenuti e abbiamo preteso di sapere ufficialmente” il motivo, ha proseguito, sottolineando che “non si tratta di un errore” né “di un incidente”.