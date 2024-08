Tra rigori, polemiche e rabbia. L’avventura alle Olimpiadi del Settebello italiano termina ai quarti di finale contro l’Ungheria. L’espulsione per gioco violento di Francesco Condemi ha inevitabilmente condizionato l’andamento della partita: scelta discutibile che ha fatto infuriare il ct Alessandro Campagna nel post-gara: “Non voglio pensare alla malafede. Scientificamente è impossibile il gioco violento quando un giocatore tira. È impossibile perché tu stai tirando, sei concentrato, fai il gesto e non puoi poi colpire l’avversario dopo un centesimo di secondo. È stata una decisione inaccettabile. Forse il fatto che c’è stato il sangue ha influito, ma ci si può tagliare anche con una ditata”. Successivamente, gli azzurri si sono arresi solo ai calci di rigore (12-10), dopo aver giocato in inferiorità numerica proprio per la revisione del Var che non ha convinto il ct Campagna: “Dall’espulsione in poi abbiamo giocato una partita epica, straordinaria, meravigliosa. Cuore, determinazione, testa, coraggio: c’era tutto e mi dispiace. Tra l’altro i tiratori migliori hanno sbagliato i rigori, però purtroppo è capitato. Questo è lo sport. È difficile da accettare“. Poi ha concluso: “Avessimo perso ai rigori una partita senza episodi del genere probabilmente avrei analizzato anche le piccole debolezze o errori che abbiamo commesso. Recuperare una partita del genere e indirizzarla sui binari della vittoria penso che sia una cosa straordinaria. Non posso dire niente ai ragazzi. L’unica cosa che posso dire è che sono veramente orgoglioso di essere il loro allenatore”.

Respinto il ricorso della Federnuoto

Dopo la sconfitta contro l’Ungheria la Federnuoto ha presentato ricorso per le contestate decisioni arbitrali. La giuria d’appello – dopo aver convocato il giocatore Francesco Condemi (autore del fallo) e un dirigente federale – lo ha respinto. Nessuna squalifica per Francesco Condemi.

