Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 19:41

Eroico Berrettini: batte Comesana dopo più di 5 ore e si prende gli ottavi al Roland Garros. “Non me l’aspettavo, c’è tanto lavoro dietro”

di Domenico Cannizzaro
7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 i parziali di un match faticosissimo, vinto dall'azzurro: "Sono stanco, contento, grato per questa squadra incredibile. C'è anche mio fratello. Il pubblico è stato incredibile e mi ha sostenuto fino alla fine"
Eroico Berrettini: batte Comesana dopo più di 5 ore e si prende gli ottavi al Roland Garros. “Non me l’aspettavo, c’è tanto lavoro dietro”
Icona dei commenti Commenti

Se solo per oggi o anche in futuro, non ci è dato saperlo. Ma Matteo Berrettini è tornato a martellare e battagliare come nel 2021, quando raggiunse la finale a Wimbledon. Il tennista romano batte Francisco Comesana in cinque ore e 16 minuti e si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros al termine di una partita epica, chiusa al super tie-break. 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 i parziali di un match faticosissimo.

“Sono stanco, contento, grato per questa squadra incredibile. C’è anche mio fratello. Il pubblico è stato incredibile e mi ha sostenuto. In queste condizioni, sotto il caldo, con grande umidità e un sole che batte forte, siamo arrivati in fondo a questa partita grazie a voi. Il tie break? Devo dire che Comesana ha giocato una partita incredibile, ha sbagliato due palle in cinque ore. Ho dovuto trovare la strada per vincere questa partita, che sembrava non finire mai. Sono felicissimo. Ora voglio riposare e godermi questa vittoria. Non me l’aspettavo, ma c’è tanto lavoro dietro sia fisicamente che mentalmente“.

Una vittoria bella, bellissima, per più motivi. In primis perché ridà all’Italia un Matteo Berrettini lucido, battagliero, ma soprattutto che fisicamente regge e tiene botta per più di cinque ore contro un avversario durissimo a morire come Comesana. E poi perché – lo abbiamo già detto – nella parte alta di tabellone adesso si aprono spiragli molto interessanti. Ora affronta il vincitore della sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce. In palio c’è un posto ai quarti di finale. E in una parte di tabellone in cui l’avversario più temibile è Felix Auger-Aliassime, sognare è lecito. Per Berrettini e per Cobolli.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione