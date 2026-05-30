7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 i parziali di un match faticosissimo, vinto dall'azzurro: "Sono stanco, contento, grato per questa squadra incredibile. C'è anche mio fratello. Il pubblico è stato incredibile e mi ha sostenuto fino alla fine"

Se solo per oggi o anche in futuro, non ci è dato saperlo. Ma Matteo Berrettini è tornato a martellare e battagliare come nel 2021, quando raggiunse la finale a Wimbledon. Il tennista romano batte Francisco Comesana in cinque ore e 16 minuti e si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros al termine di una partita epica, chiusa al super tie-break. 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 i parziali di un match faticosissimo.

“Sono stanco, contento, grato per questa squadra incredibile. C’è anche mio fratello. Il pubblico è stato incredibile e mi ha sostenuto. In queste condizioni, sotto il caldo, con grande umidità e un sole che batte forte, siamo arrivati in fondo a questa partita grazie a voi. Il tie break? Devo dire che Comesana ha giocato una partita incredibile, ha sbagliato due palle in cinque ore. Ho dovuto trovare la strada per vincere questa partita, che sembrava non finire mai. Sono felicissimo. Ora voglio riposare e godermi questa vittoria. Non me l’aspettavo, ma c’è tanto lavoro dietro sia fisicamente che mentalmente“.

Una vittoria bella, bellissima, per più motivi. In primis perché ridà all’Italia un Matteo Berrettini lucido, battagliero, ma soprattutto che fisicamente regge e tiene botta per più di cinque ore contro un avversario durissimo a morire come Comesana. E poi perché – lo abbiamo già detto – nella parte alta di tabellone adesso si aprono spiragli molto interessanti. Ora affronta il vincitore della sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce. In palio c’è un posto ai quarti di finale. E in una parte di tabellone in cui l’avversario più temibile è Felix Auger-Aliassime, sognare è lecito. Per Berrettini e per Cobolli.