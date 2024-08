Niente da fare per l’Italvolley maschile. In semifinale la squadra allenata da Fefè De Giorgi si è schiantata contro i campioni uscenti di Tokyo, e padroni di casa. della Francia. Gli Azzurri hanno lottato per buona parte dei primi due set (25-20; 25-21), ma in entrambe le frazioni i transalpini sono venuti fuori sulla lunga distanza, e nei punti decisivi. Sugli scudi Antoine Brizard e, soprattutto, Trévor Clévenot, incontenibile in attacco. Terzo set dall’andamento altalenante, con la Francia avanti da subito e sul +4 a metà tempo. Sulle ali dell’entusiasmo – e col pubblico dalla propria – N’Gapeth e compagni hanno chiuso la pratica, praticamente sempre in controllo (25 a 21). Per l’Italia, ora, la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti, sconfitti per 3 a 2 dalla Polonia.

Primo set equilibrato. La squadra di Andrea Giani scappa solo nel finale: due ace per Brizard, sette punti del solo Earvin N’Gapeth. In difficoltà Alessandro Michieletto. Ed è 25 a 20. Secondo set che procede sulla falsariga del primo, con un Michieletto rinnovato. Ma ci sono tanti errori per l’Italia, soprattutto a servizio (8 a 6 il conto a metà frazione). Dà una grande mano anche il pubblico, sugli spalti, quando alla fine di un incredibile e prolungato scambio, viene dato il punto agli Azzurri dopo un challenge. Yuri Romanò è il più prolifico, Roberto Russo mura, due punti in fila di Daniele Lavia e l’Italia va sul +3. Ma la Francia resta attaccata, pareggia a 17, poi Clévenot dà lo strappo decisivo sul 22 a 20. I giocatori di De Giorgi fanno invasione, poi di nuovo Clévenot e un ace chiudono il set per i transalpini: 25 a 21.

Nel terzo set la Francia prova a scappare via subito. L’Italia appare frastornata e non riesce più a fare punto. Salvo un passaggio a vuoto dei nostri avversari, i campioni di Tokyo giocano su una nuvola e amministrano la partita, restando sul margine di sicurezza del +5, fino all’epilogo. Le speranze di assistere al miracolo sportivo dei quarti di finale, contro il Giappone, svaniscono presto.

