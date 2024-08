Difendere l’oro olimpico di Tokyo per rifare la storia. E questa volta sarebbe più di un’impresa. Dopo la finale dei 100mt, Marcell Jacobs torna in pista per le batterie 4×100 maschile. Nella stessa giornata anche la batteria femminile. Ecco il programma di giovedì 8 agosto: quando e dove vederle in tv e streaming.

4×100 femminile: quando gareggia l’Italia

La batteria femminile dei 4×100 è in programma alle ore 11.10.

I possibili partecipanti: Anna Bongiorni, Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese, Irene Siragusa.

4×100 maschile: quando gareggia l’Italia

La batteria maschile dei 4×100 è in programma alle ore 11.35.

I partecipanti: Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo, Filippo Tortu.

Quando c’è la finale e dove vederla in tv

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: i canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD. Le batterie della 4×100 femminile e maschili sono visibili su tutte le piattaforme streaming citate e certamente anche sui canali Rai.