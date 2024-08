Marcell Jacobs è quinto nella finale dei 100 metri: a soli 4 centesimi dal podio. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’azzurro perde il titolo: un ottimo 9”85 non basta nemmeno per conquistare una medaglia. Vince l’americano Noah Lyles al fotofinish con il giamaicano Thompson. Terzo ancora un americano, Kerley. Per vincere l’oro è servito un 9″79, un centesimo meglio del 9″80 stampato da Jacobs a Tokyo tre anni fa. Ancora una medaglia di legno per il sudafricano Simbine, mentre l’azzurro si è messo alle spalle Tebogo (Botswana), Bednarek (Usa) e Seville (Giamaica), ultimo con 9″91. In 12 centesimi tutti gli 8 finalisti: è stato un 100 metri davvero di livello altissimo.

Jacobs la prima impresa l’ha fatta quindi entrando nella finale. Fino a Tokyo, nessun italiano ci era mai riuscito. Lui si è riconfermato tra gli otto uomini più veloci al mondo nella gara regina dell’atletica in un’altra Olimpiade. La sua forma però non è mai stata in questo 2024 la stessa di tre anni fa. In finale Jacobs è riuscito comunque a firmare il miglior tempo stagionale, un crono che in Europa solo lui è in grado di correre. Sperava potesse bastare almeno per salire sul podio, non è stato così. Però l’azzurro ha dato tutto: subito dopo l’arrivo gli è stata fasciata la gamba per un probabile indurimento muscolare. Nulla di grave, ha assicurato lo stesso: la caccia alla medaglia continua ora con la staffetta 4×100. Tre anni fa fu oro anche lì, adesso già un podio pare una grande impresa.

“È stato complicato prendere la decisione di andare dall’altra parte del mondo per ritrovare quella forma, non è stato facile, si è spostata lì anche la mia famiglia”, ha detto Jacobs dopo la gara, riferendosi alla sua decisione di andare ad allenarsi negli Stati Uniti. “È stata un’annata complicata, l’ho voluto io e credo a questo progetto, non è un tempo da buttare questo 9″85, abbiamo dato il massimo”, ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport. L’azzurro però non si nasconde: “Resta un po’ di amarezza, volevo essere il primo a festeggiare un altro oro”. E allo stesso tempo rilancia: “La mia carriera non finisce qui, ci sono altri 4 lunghi anni da affrontare insieme”.

“Nella vita bisogna saper cadere e rialzarsi, non sono riuscito ad arrivare fino in fondo ma questo è uno step per progredire. Questo è un tempo importante, gli altri sono stati più bravi”, ha commentato ancora Jacobs. Che poi ha concluso: “Io cerco con le mie gesta di far capire che lo sport non è facile, bisogna sempre cercare di andare oltre le aspettative degli altri e continuerò a fare questo”. Intanto resta l’unico italiano ad aver mai corso una finale dei 100 metri alle Olimpiadi, per due volte. E l’unico europeo in grado di sfidare i mostri della velocità d’Oltreoceano. Dopo annate di infortuni e difficoltà, non era scontato. Invece nel momento decisivo si è rivisto il miglior Marcell Jacobs.

