La qualificazione di Gianmarco Tamberi alla finale del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi è stata un viaggio nella sofferenza. Il campione azzurro ha passato al primo tentativo le prime due misure: 2.20 e 2.24. Non senza rischiare. Poi tre errori in fila a 2.27: Tamberi non è lui, sembra un fantasma. I risultati dei suoi avversari però lo fanno sorridere: i primi due salti sono bastati per rientrare tra i migliori 12 e accedere alla finale di sabato 10 agosto. Con lui ci sarà anche un altro azzurro: Stefano Sottile. La prima impresa è riuscita: 72 ore fa Tamberi era ricoverato in ospedale con la febbre, ora è di nuovo in finale alle Olimpiadi.

Alla fine solamente in cinque sono riusciti a saltare 2.27: il neozelandese Kerr, lo statunitense McEwen, il sudcoreano Woo, il giapponese Akamatsu e il qatarino Barshim, che fu oro insieme a Tamberi a Tokyo. Anche per Barshim però non è stata una mattinata di sorrisi: ha accusato un dolore al polpaccio sinistro. Se i due campioni olimpici si sono salvati, una clamorosa eliminazione è arrivata comunque: quella dell’americano Harrison, uno dei favoriti della vigilia.

Tamberi quindi è passato con la seconda posizione nel Gruppo B, mentre Sottile ha terminato quinto nel Gruppo A dove in 4 sono arrivati a 2.27. Ora i due azzurri avranno tre giorni di tempo per riordinare le idee e mettere a punto la tecnica. Sottile ha già centrato il suo obiettivo. Per Tamberi invece il futuro prossimo è tutto da scoprire. Allo Stade de France si è presentato magrissimo. In parte una condizione voluta, in parte l’effetto dei problemi che lo hanno condizionato in questi ultimi giorni. Comunque per essere in finale ha fatto un’impresa: tre giorni fa era in un letto d’ospedale. Basteranno altri tre giorni per rivedere il miglior Tamberi? Servirà un miracolo per tornare sul podio.

Quando c’è la finale e dove vederla in tv

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la finale del salto in alto con Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile rientra tra le gare che saranno trasmesse in diretta. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD. La finale è in programma appunto sabato 10 agosto: l’inizio alle ore 19.

