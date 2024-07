Una frana con un fronte di circa 200 metri ha colpito la parte a sud di Mattarello, in Trentino, un evento che ha avuto origine dalla stessa pioggia di eccezionale intensità che ha provocato la colata detritica in località Prà dei Laresi sul pendio nord della Vigolana a Vigolo Vattaro. Sul posto si sono recati in mattinata il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, con il capo della Protezione civile Stefano Fait, il sindaco Franco Ianeselli e l’assessore ai Lavori pubblici Italo Gilmozzi. Fait ha sottolineato la natura eccezionale dell’evento, che ha visto piogge per intensità e concentrazione in termini di tempo superiori a quanto avvenuto durante Vaia. Nel video, il drone sorvola la frazione di Vigolo Vattaro, interessata, come il vicino comune di Trento, domenica 28 luglio, da una perturbazione che in mezz’ora ha fatto cadere sul territorio 40 mm di pioggia. La colata di fango e detriti dovuta alle forti piogge ha poi invaso le strade e alcuni palazzi.