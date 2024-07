Una data simbolo quella della fondazione. L’Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle prenderà il via pro il 4 ottobre secondo diverse fonti parlamentari. Si prevede un intero fine settimana di discussione, dal venerdì alla domenica, in presenza e in collegamento da tutta Italia, per rilanciare e ripensare il Movimento soprattutto dopo il 9,99 delle europee.

Nei giorni scorsi Beppe Grillo, il fondatore, aveva scritto una lettera: “Apprendo che vorresti indire un’assemblea. Non ne abbiamo mai parlato, ma come sai, in quanto Garante, sono il custode dei valori del Movimento e dovremmo quantomeno discuterne prima nel corso degli incontri che ti avevo chiesto di fare, anche perché ogni decisione non potrà non essere presa nel rispetto dei valori del M5S”. Anche perché, accusa, “ritengo che la nostra crisi di consenso derivi anche e soprattutto da una crisi d’identità”.

Ma Giuseppe Conte, ha risposto che lo aveva avvertito aggiungendo: “il tuo apporto è più che benvenuto e ti confermo la piena apertura a discutere con te, come e quando vorrai”. Ma i temi, avverte l’ex premier, non saranno discussi preventivamente. “Con grande schiettezza devo informarti che non posso accogliere la tua proposta di discutere ‘preventivamente’ i temi da sottoporre all’assemblea costituente. Intanto, il prossimo giovedì tornerà a riunirsi il Consiglio nazionale per continuare a definire i dettagli organizzativi.