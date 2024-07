“Viktor Orban va a Mosca come primo ministro ungherese. Non mi sembra il momento di andare in Russia. La pace non può essere una resa a Putin, deve garantire l’integrità territoriale dell’Ucraina. Noi continueremo ad aiutare Kiev”, afferma il ministro degli Esteri e vicepremier FI, Antonio Tajani, parlando con i cronisti.