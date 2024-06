Steve Bannon dovrà scontare in carcere la sua pena di quattro mesi per oltraggio al Congresso. Dopo la conferma della sentenza in appello, su richiesta dell’accusa il giudice federale Carl Nichols ha infatti revocato la cauzione disposta nei confronti del settantenne ex stratega di Donald Trump, ordinandogli di consegnarsi entro il 1° luglio, a meno che non ottenga una nuova cauzione impugnando ulteriormente il verdetto di fronte alla Corte Suprema. Bannon è stato condannato nel 2022 per essersi rifiutato di deporre e consegnare documenti alla Commissione d’inchiesta della Camera sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori di Trump attaccarono la sede del Congresso a Washington per contestare la legittimità della vittoria elettorale di Joe Biden. “Nessun carcere mi ridurrà in silenzio. Vinceremo questa causa, vinceremo alla Corte suprema e, quel che è più importante, vinceremo il 5 novembre (il giorno delle elezioni presidenziali, ndr) in una meravigliosa valanga”, ha detto parlando con i cronisti fuori dal Tribunale.

Architetto della vittoria elettorale del tycoon nel 2016 – soprattutto grazie all’attivismo di Breitbart News, il sito di estrema destra che dirigeva – Bannon ha poi vissuto una breve stagione da ascoltatissimo guru della comunicazione alla Casa Bianca, da dove però è stato licenziato nell’agosto del 2017 insieme ad altri collaboratori. Nel 2020 è stato arrestato e incriminato per una presunta maxi-truffa da 25 milioni di dollari ai danni delle centinaia di migliaia di donatori che avevano partecipato a una raccolta fondi per la costruzione di un muro anti-migranti sul confine con il Messico: secondo l’accusa, quei soldi sarebbero stati usati almeno in parte per scopi privati. Nell’ultimo giorno della sua presidenza, però, Trump ha regalato la grazia al suo ex braccio destro.