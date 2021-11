Si è consegnato stamattina presentandosi negli uffici dell’Fbi, dopo essersi rifiutato, nelle scorse settimane, di testimoniare sull’assalto a Capitol Hill del gennaio scorso. Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, è adesso in stato d’arresto, visto che risulta incriminato per oltraggio al Congresso avendo negato la sua collaborazione alla commissione della Camera che sta indagando sull’invasione dei sostenitori dell’ex presidente del 6 gennaio scorso. Già oggi l’ex direttore del sito di estrema destra Breitbart dovrà comparire in tribunale e davanti alle telecamere ha dichiarato: “Stiamo abbattendo il regime di Biden. Voglio che voi, ragazzi, restiate concentrati sul messaggio. Questo è tutto rumore”. Sono due i capi d’imputazione a suo carico: oltre a quello di oltraggio al Congresso c’è anche quello per non aver consegnato i documenti richiesti, invocando il fatto che Trump ha invocato il privilegio esecutivo sugli atti della sua presidenza.

Se condannato, Bannon rischia fino a un anno di carcere e una multa fino a 100mila dollari. Nel rifiutarsi di testimoniare, l’ex guru – che il giorno precedente all’assalto nel suo podcast aveva dato indicazioni precise sulla volontà di azioni clamorose – si era appellato al privilegio esecutivo, invocato da Trump in qualità di ex presidente per rifiutarsi di consegnare alla commissione i documenti della sua amministrazione. Architetto della vittoria elettorale del 2016, soprattutto grazie all’attivismo del sito di estrema destra che dirigeva, Bannon ha poi avuto una breve stagione come stratega alla Casa Bianca, da dove è stato licenziato nell’agosto del 2017, sull’onda dell’ondata di allontanamenti ai vertici dell’amministrazione voluta proprio da Donald Trump. Lo scorso anno è stato arrestato ed incriminato dai federali per aver frodato i sostenitori di una campagna per raccogliere fondi privati per la costruzione del Muro sul confine con il Messico.

Il 20 ottobre scorso la commissione votò all’unanimità una risoluzione nei suoi confronti dopo che si era rifiutato di testimoniare nel corso dell’indagine e per questo aveva richiesto alla Camera di incolparlo formalmente. Allora, il presidente della commissione, il deputato democratico Bennie Thompson, sostenne che Bannon “è solo nella sua sfida totale alla nostra citazione in giudizio”, mentre Liz cheney, cacciata dai vertici repubblicani proprio per le sue critiche a Trump, aveva sostenuto che la decisione di Bannon e dell’ex presidente di rivendicare il privilegio esecutivo “sembra rivelare un’unica cosa”, ovvero che “Trump era personalmente coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione del 6 gennaio”.