Intercettata al telefono, aveva sollevato dubbi e perplessità sui finanziamenti del progetto di tombamento della calata Concenter del porto di Genova, uno degli interventi che stavano più a cuore all’imprenditore Aldo Spinelli. E aveva parlato delle pressioni del sindaco Marco Bucci perché quell’intervento fosse approvato. Mercoledì Lucia Tringali, responsabile Anticorruzione dell’Autorità portuale, ha confermato tutto di fronte ai pm del capoluogo ligure, da cui è stata sentita come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti per corruzione di Spinelli e del governatore regionale Giovanni Toti (entrambi ai domiciliari) nonché dell’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini (in carcere). La dirigente “non ha per nulla smentito il quadro accusatorio”, ha fatto trapelare il procuratore capo Nicola Piacente.

Secondo l’accusa, il riempimento della calata – un piccolo specchio di mare tra due moli sotto la Lanterna – è uno dei provvedimenti per ottenere i quali Spinelli ha corrotto Toti (tramite i bonifici elettorali al suo partito) e Signorini (con soldi in contanti, regali e soggiorni di lusso). L’imprenditore, infatti, voleva realizzare un maxi-terminal per i container sulla nuova banchina che sarebbe risultata dal tombamento (e da quello delle adiacenti calata Giaccone e calata Inglese) da dividere con il “rivale” Gianluigi Aponte, patron del gruppo Msc. I lavori vennero approvati il 29 luglio 2022 dal Comitato di gestione del porto e finanziati con 25 milioni provenienti dal decreto Genova, previo inserimento in extremis tra gli “investimenti urgenti” da realizzare per la ripresa della città dopo il crollo del ponte Morandi.

Il commissario straordinario per l’attuazione di quegli investimenti è proprio il sindaco Bucci, di cui Tringali raccontava le pressioni: “Ma poi perché Concenter… a chi, a chi interessa? Al Commissario? Ma perché? Ma poi come la fanno a fare una modifica ulteriore del programma? Son scaduti tutti i termini possibili e immaginabili… io non sono abituata a lavorare così .. mi sembra tutto molto confuso”, diceva la dirigente al telefono con Paolo Piacenza, all’epoca segretario generale dell’Autority e ora presidente (indagato per abuso d’ufficio e omessa denuncia). E ancora: “Mi ha chiamata Bucci e mi ha chiesto perché non abbiamo ancora fatto il provvedimento su Calata Concenter… Vorrebbe farlo rientrare negli adeguamenti del decreto Genova, ma siamo fuori tempo“. In un altro passaggio, a lamentarsi è lo stesso Piacenza: “Ma poi io dico: adesso abbiamo due miliardi e mezzo di opere da fare. Ma vogliamo buttarci dentro pure Concenter, ma di che c… stiamo parlando?”.