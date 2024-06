Botta e risposta a colpi di tweet. Protagonisti sono il senatore leghista Claudio Borghi, il virologo dell’università Vita Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni e l’infettivologo Matteo Bassetti. “Evviva! Presentato finalmente un decreto in tema sanitario. Come promesso in sede di conversione provvederò a depositare emendamento per l’abolizione della legge Lorenzin sugli obblighi vaccinali per i bimbi”, scrive Borghi su X dopo il via libera al decreto sulle liste d’attesa. Non solo, il senatore del Carroccio poi ironizza in un altro post e aggiunge: “Sono una persona pericolosa“, riprendendo un tweet critico nei confronti dell’annuncio dell’emendamento.

Evviva! Presentato finalmente un decreto in tema sanitario.

Come promesso in sede di conversione provvederò a depositare emendamento per abolizione della legge Lorenzin obblighi vaccinali bimbi Liste di attesa nella sanità, via libera del Cdm al decreto. https://t.co/0DhO31NKvs. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) June 4, 2024

E le risposte non si fanno attendere. “La nostra legge sui vaccini obbligatori per i bambini è stata presa d’esempio in moltissimi Paesi – fa notare Bassetti – La proposta di toglierla in un momento in cui c’è una recrudescenza del morbillo è scellerata. Quindi dispiace che i politici, alcuni politici, non vogliano guardare i dati del ritorno di alcune malattie, dal morbillo alla pertosse. La proposta che arriva da un senatore è incommentabile e, appunto, scellerata”. E poi Bassetti conclude: “I politici non dovrebbero invadere il campo della scienza perché fanno solo danni come accade quando negano l’esistenza del Covid”.

In un paese in cui ritorna il morbillo e la pertosse (oltre ad altre infezioni prevedibili da vaccino) e’ molto appropriato, lungimirante e intelligente scagliarsi contro i vaccini. Poi guardi chi è stato…Un nome e una garanzia di brutte figure in campo medico-scientifico…e non… https://t.co/WumWoOeuMt — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) June 5, 2024

Ci va meno leggero Burioni che, su X, riprende il post di Borghi e commenta: “Caro Borghi, è commovente vederla prendere una pausa dagli attacchi a Mattarella per difendere il diritto dei batteri di uccidere liberamente i bambini. Spero che gli elettori si ricordino bene queste attività meritorie“. E poi ironicamente aggiunge: “Mi raccomando alle elezioni europee votate Claudio Borghi, sempre dalla parte delle malattie, che difende coraggiosamente il diritto della pertosse (evitata proprio da uno di quei vaccini obbligatori) di uccidere dei neonati! Evviva!”.