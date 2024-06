Per il nono anno consecutivo, migliaia di donne sono scese nelle strade di Buenos Aires, in Argentina, e hanno marciato verso il Congresso dell’Argentina per protestare contro la violenza di genere, per chiedere giustizia per le vittime dei femminicidi e per protestare anche contro le nuove misure antifemministe adottate dal governo argentino del presidente ultraliberale Javier Milei, compreso lo smantellamento del ministero delle Donne, Genere e Diversità.