L’operazione israeliana a Rafah è in corso, con Israele che ora ha il pieno controllo del confine di Rafah e del Corridoio di Filadelfia. Questo controllo strategico dà a Israele il vantaggio a livello militare, di intelligence e di sicurezza. Ciò segna una nuova fase nel conflitto, in cui il controllo dei confini con il Sinai e la demolizione dei tunnel e delle rotte di contrabbando sono stati obiettivi primari per Israele, indipendentemente dalle pressioni che sta affrontando.

Allo stesso tempo, la pressione su Israele sta aumentando, in gran parte a causa della posizione confusa degli Stati Uniti riguardo alle soluzioni per fermare la guerra a Gaza o contenere l’escalation nella regione. Finora, c’è stato un chiaro fallimento su entrambi i fronti anche se, in queste ore, Tel Aviv e Hamas hanno accettato un accordo sul cessate il fuoco (ndr). Promuovere la pace regionale come incentivo per fermare la guerra potrebbe essere un piano interessante, ma il livello di conflitti e problemi rende difficile il raggiungimento di questo obiettivo.

Dopo mesi di sforzi della coalizione internazionale nel Mar Rosso, gli Houthi continuano a operare, mantenendo questo fronte aperto. Allo stesso tempo, attacchi con razzi e droni dall’Iraq sono diventati più frequenti verso Eilat, e il fronte in Libano si sta scaldando significativamente. Promuovere la pace regionale è sicuramente prematuro, poiché la situazione sul campo deve essere contenuta piuttosto che spingere per un accordo politico con fazioni che non fanno parte di questa situazione caotica.

Il riconoscimento di uno stato palestinese è nel frattempo diventato un altro strumento di pressione diplomatica. Tuttavia, questo strumento potrebbe non essere utile poiché il conflitto è ancora in corso e sono necessarie soluzioni più concrete e fattibili in breve tempo. Riconoscere uno stato palestinese senza una chiara identità, geografia o entità complicherà ulteriormente i problemi, non soddisferà i palestinesi e provocherà gli israeliani, la cui priorità oggi è la sicurezza e la chiusura dei fronti aperti.

Sul campo, la pressione che continua su Israele non ha dissuaso il paese dal continuare le sue operazioni a Rafah. Tuttavia, è necessario iniziare a pensare al periodo post-bellico. Gaza è senza dubbio una priorità, ma è cruciale considerare l’intero scenario come un pacchetto. Sebbene sia complicato e difficile elaborare un piano di successo che possa soddisfare tutti, è essenziale fare lo sforzo.

Le iniziative di riproposizione dell’Iniziativa di Pace Araba dovrebbero essere viste positivamente e rappresentano un’opportunità per aprire un canale di stabilità regionale. Tuttavia, il tempo è contro l’amministrazione Biden. Anche se il raggiungimento dell’accordo politico potrebbe essere promosso come un successo diplomatico, le realtà sul campo potrebbero non supportare nemmeno la promozione di questo come un elemento di successo.

La strategia del bastone e della carota è spesso considerata uno strumento efficace per negoziare un accordo. Tuttavia, nel caso di questa amministrazione americana, può essere vista come un bastone che non fa paura e una carota che non è allettante. Questa inefficacia della diplomazia è diventata dominante nella scena.

Molti stanno criticando l’approccio diplomatico Usa. Tuttavia, questo non può essere visto isolatamente dai precedenti errori e approcci sbagliati verso gli attori chiave nella regione, come i paesi del Golfo, che ricordano ancora l’esperienza in Yemen quando si confrontano con l’amministrazione Biden.

In sintesi, mentre Israele continua le sue operazioni a Rafah, l’aumento della pressione su di essa, dovuto in gran parte alla posizione non chiara degli Stati Uniti, non ha scoraggiato Israele. La promozione della pace regionale, sebbene sia un’idea positiva, sembra prematura data la situazione dei conflitti in corso. Il riconoscimento di uno stato palestinese, nonostante sia uno strumento di pressione diplomatica, potrebbe complicare ulteriormente la situazione. È cruciale pensare oltre il conflitto immediato e considerare un piano post-bellico completo, nonostante le complessità.

La riproposizione dell’Iniziativa di Pace Araba è un passo positivo, ma il tempo a disposizione dell’amministrazione Biden per fare progressi significativi si sta esaurendo. L’inefficacia degli attuali sforzi diplomatici, evidenziata dalla strategia inefficace del bastone e della carota, dove la carota non è allettante e il bastone non fa paura, sottolinea la necessità di un approccio più efficace.