Migliaia di persone hanno sfilato per le vie di Parigi e Bruxelles, ieri, mercoledì 29 maggio, in sostegno del popolo palestinese. Nella capitale belga si sono verificate le tensioni più significative con le forze dell’ordine. Come si vede nel video, la polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti.