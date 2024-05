“Una caduta a catena”. Così due militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza descrivono l’incidente costato la vita a tre giovani colleghi, che mercoledì scorso sono precipitati dal precipizio degli Asteroidi, sulle montagne di Val Masino (Sondrio) durante un’esercitazione. A causare le morti di Alessandro Pozzi (25 anni), Luca Piani (32 anni) e Simone Giacomelli (22 anni) potrebbe essere stato dunque un effetto domino, in uno dei tre ha trascinato nel vuoto gli altri due.

I superstiti che hanno assistito alla caduta sono stati ascoltati dalla Procura di Sondrio, che ha paerto un fascicolo per omicidio colposo – al momento senza indagati – per stabilire le cause dell’incidente. Tra le prime ipotesi avanzate c’era quella del cedimento della parete rocciosa su cui i finanzieri erano in cordata, che al momento resta sotto sequestro.