Tre giovani finanzieri di 32, 25 e 22 anni appartenenti al Soccorso alpino della Guardia di Finanza sono morti dopo essere precipitati durante un’esercitazione nella zona di Val Masino, in provincia di Sondrio. Secondo le prime notizie i tre sono caduti dal precipizio degli Asteroidi, che domina la valle.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Due delle tre vittime erano in servizio alla Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato di turno della procura di Sondrio, guidata da Piero Basilone.

I tre si stavano allenando in quota insieme ad alcuni colleghi, dividendosi in due cordate. A un certo punto – secondo i primi accertamenti – la loro è precipitata perché la roccia, all’improvviso, ha ceduto sotto i piedi dei ragazzi del colonnello Giuseppe Cavallaro impegnati nell’allenamento per migliorare la loro preparazione in vista dei soccorsi che effettuano ogni anno sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna.