Non sono bastati i 45 morti causati dall’attacco aereo contro il campo profughi. Nella notte l’esercito israeliano è tornato a colpire a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo media palestinesi citati da Al Arabiya, almeno tre persone sono state uccise in un raid contro una tenda per sfollati nel nord-ovest di Rafah. Gli attacchi si sono concentrati nella zona di Tal al-Sultan, la stessa dove si trova il campo profughi colpito domenica. Secondo Al Jazeera le vittime sono 7. “È una zona – ha detto un testimone all’emittente panaraba – brulicante di tende e sfollati. All’improvviso un missile è caduto sull’edificio, costruito utilizzando alcuni blocchi di cemento e tubi metallici. Abbiamo visto gente per strada, sfollati e cittadini. Non c’erano combattenti o altro. Era considerata una zona sicura”.

I bombardamenti hanno preso di mira anche l’ospedale indonesiano, provocando danni al piano superiore: il personale medico e i pazienti – oltre ad alcune famiglie che si sono rifugiate nella clinica sanitaria – sono intrappolati all’interno della struttura a causa degli intensi attacchi.

Continuano, intanto, a levarsi le voci di protesta contro quello che sta accadendo nella Striscia. L’Algeria ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu per discutere gli ultimi raid israeliani a Rafah. L’incontro, che si terrà a porte chiuse, è stata confermata per domani alle 15.30 locali, le 21.30 italiane.

Il Canada è “inorridito“, ha detto il ministro degli esteri canadese Melanie Joly in un post sui social media, chiedendo un cessate il fuoco. “Le immagini che escono da Rafah sono orribili e strazianti”, ha affermato la stessa Joly in una dichiarazione separata alla Camera dei Comuni, aggiungendo che “l’uccisione di civili innocenti è del tutto inaccettabile. Il livello di sofferenza umana è catastrofico. Ecco perché abbiamo bisogno un cessate il fuoco immediato”.