Una strage di civili: uomini, donne e bambini morti carbonizzati in un raid israeliano sulla tendopoli di Tal as-Sultan, a Rafah. Almeno in 40 sono stati uccisi nell’attacco dell’Idf che, sostiene Israele, era mirato a colpire due alti esponenti di Hamas. Non dev’essere andata proprio così, a giudicare dalle immagini che giungono dal campo profughi. La Mezzaluna Rossa Palestinese (Prcs) ha riferito che molte delle persone all’interno delle tende sono state “bruciate vive”.

La strage è stata sostanzialmente confermata non solo da fonti palestinesi ma anche da Medici Senza Frontiere: “Centottanta feriti e 28 morti sono stati portati al nostro centro per stabilizzazione per pazienti con traumi”, ha spiegato la ong. “Siamo inorriditi, quello che è successo dimostra ancora una volta che nessun luogo è sicuro a Gaza. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco immediato e duraturo”, ha detto Gaia Giletta, infermiera di Msf a Rafah.

Sarebbero stati almeno 8 i missili che hanno colpito la tendopoli, recentemente allestita vicino a un magazzino dell’Unrwa. E il problema riguarda anche i molti feriti poiché, secondo la Mezzaluna Rossa Palestinese, gli ospedali della zona “non sono in grado di gestire il gran numero di vittime dovuto alla deliberata distruzione del sistema sanitario di Gaza da parte dell’occupazione israeliana”.

L’esercito di Tel Aviv sostiene invece che il raid fosse sostanzialmente mirato a colpire i vertici di Hamas: nell’attacco, ha spiegato l’Idf, sono stati uccisi due alti esponenti di Hamas: “Yassin Rabia comandante della leadership di Hamas in Cisgiordania, e Khaled Nagar, un alto esponente della fazione sempre in Cisgiordania”. Un portavoce dell’Idf ha aggiunto che l’esercito è a conoscenza di “rapporti che a seguito dell’attacco e dell’incendio scoppiato diversi civili nella zona sono rimasti feriti e che l’incidente è in esame”.

Per l’Autorità nazionale palestinese, quanto avvenuto nella tendopoli che ospitava gli sfollati è “un massacro che supera ogni limite”. Il portavoce presidenziale dell’Anp, Nabil Abu Rudeineh, ha sottolineato “l’urgente necessità di un intervento per fermare immediatamente i crimini commessi contro il popolo palestinese” e ha chiesto all’amministrazione statunitense di “costringere Israele a fermare questa follia e questo genocidio che sta commettendo a Gaza, in particolare a Rafah”. Il Qatar ha affermato che l’attacco israeliano potrebbe ostacolare gli sforzi di mediazione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e scambio di ostaggi, il cui negoziato dovrebbe riprendere martedì.

Nel pomeriggio di domenica Hamas era tornata a lanciare razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele dopo diversi mesi. Almeno una quindicina di missili avevano sorvolato i cieli di diverse città israeliane, comprese Tel Aviv, venendo in gran parte intercettati dal sistema Iron Dome. Alcuni lanci, rivendicati dalle Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas, erano stati effettuati da Rafah. Ore dopo è arrivato il raid dell’Idf che, sostiene Israele, era indirizzato verso un “compound” di Hamas, individuato grazie a fonti di intelligence, e attaccato con un “preciso” raid missilistico.