Si susseguono a Milano battibecchi tra sostenitori ed oppositori di Vladimir Putin mentre cittadini russi sono in coda per votare al consolato. Le immagini mostrano la situazione intorno alle 12, orario in cui è stata convocata la protesta pacifica “Mezzogiorno contro Putin” nel nome del dissidente Aleksej Navalny. I radicali avevano annunciato per quell’ora una “scorta non violenta” per i russi che votano in Italia.

Una sostenitrice di Putin ha strappato di mano ad un oppositore un manifesto che denunciava l’assenza di elezioni libere in Russia. Il gesto alla fine di un battibecco tra due italiani, uno pro ed uno contro il presidente in carica.