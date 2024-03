Centinaia di cittadini russi residenti in Italia sono in coda al Consolato di Milano per votare alle presidenziali nella tarda mattinata di domenica. Tra le persone in coda c’è chi non nasconde il sostegno al presidente uscente, ma anche chi si dichiara apertamente ostile. Un votante espone un cartello che fa riferimento alla manifestazione pacifica dei dissidenti “Mezzogiorno contro Putin“, un’altra elettrice con la maglietta “Russi per l’Ucraina” racconta della sua esperienza da giornalista in Russia: “Già anni fa mi sono accorta che le elezioni erano tutte false”.