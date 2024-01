“L’evasione fiscale è come un macigno, tipo il terrorismo. Quando abbiamo 80-100 miliardi di evasione fiscale capiamo che si deve tutti collaborare, nel rispetto dei dati personali“. In che senso? “Bisogna fare un passo avanti per mettere l’amministrazione finanziaria di lavorare sul versante del data scraping e acquisire altri elementi fondamentali per la lotta all’evasione”. Parola del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che in audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, rispondendo a una domanda sull’opportunità di andare oltre gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, ha detto: “Quello che si deve fare – ed è quello su cui stiamo lavorando con l’Agenzia delle Entrate e Sogei – è il cosiddetto data scraping, ovvero non fermarci a ragionare solo sui dati relativi alla sua attività professionale ed economica, ma vedere pure gli elementi significativi del suo tenore di vita: professionisti e imprenditori vanno su internet e sui social e dicono dove sono stati in vacanza o in quale ristorante”. Il governo Meloni, dunque, dopo avere in molte occasioni strizzato l’occhio agli evasori intende dare via libera all’uso delle informazioni disponibili su internet per le attività di analisi del rischio.

Si pone però il “tema delicato” di “trovare un accordo con l’Autorità per la privacy“, ha ricordato Leo. “Già abbiamo iniziato a ragionare con il Garante della Privacy e da parte loro c’è assoluta disponibilità, ferma restando la tutela dei dati personali. Se l’amministrazione finanziaria acquisisce elementi che sono messi a supporto dell’attività di indagine questo fa fare un passo avanti al sistema. Altrimenti, se ragioniamo solo su dati economici, questi devono essere assistiti da un’attività di controllo”.

Leo, che da qualche settimana sembra aver “cambiato verso” nella narrazione sull’attività dell’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso ha detto che “occorre spezzare una lancia” a suo favore, considerata anche la carenza di risorse umane, ma al momento solo circa l’1% dei contribuenti con Isa sotto l’8 viene controllato. Di qui, secondo lui, la necessità di offrire il concordato preventivo biennale anche a chi è un probabile evasore, come stabilito nella versione finale del decreto attuativo sul procedimento accertativo. “Eliminare la soglia dell’8 non vuol dire legalizzare l’evasione”, ha ribadito, bensì “portare il contribuente ad adeguarsi gradualmente. Non è che abbassiamo la guardia: quelli che non aderiranno, entreranno in liste selettive, per vedere se ci sono le condizioni per dire che non hanno potuto realizzare questi compensi o se ci sono patologie”.

Il viceministro ha poi rivendicato il “primo modulo” di riforma dell’Irpef con l’unificazione delle prime due aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche confermando come l’obiettivo di legislatura sia arrivare all’aliquota unica e comunque ridurre il carico fiscale, perché “abbiamo una pressione fiscale molto elevata che in qualche modo favorisce l’evasione fiscale“.