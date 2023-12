Ergastolo per Paola e Silvia Zani e Mirto Milani. La corte d’assise di Brescia ha condannato al massimo della pena tutti e tre gli imputati che l’8 maggio del 2021 Temù, nel bresciano, hanno ucciso Laura Ziliani, ex vigilessa del paese della Vallecamonica e madre delle due imputate. Accolta la richiesta del pubblico ministero Cary Bressanelli secondo la quale non potevano essere fatte differenze sulle responsabilità dei tre componenti di quello che è stato ribattezzato “il trio criminale”.

La vittima fu prima stordita con benzodiazepine e poi soffocata e il cadavere venne sepolto vicino al fiume Oglio nel paese dell’Alta Vallecamonica. I tre hanno confessato in carcere mesi dopo l’arresto avvenuto il 24 settembre 2021. In un’intercettazione telefonica le sorelle Silvia e Paola, a venti giorni di distanza dalla scomparsa della madre, si congratulavano l’un l’altra per i soldi che di lì a breve avrebbero incassato, prevedendo che sarebbero riuscite a dare un anticipo per una nuova auto e anche ad andare in vacanza.