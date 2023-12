È bastato un viaggio in Russia e qualche affermazione di troppo sui social a far insorgere il web. Ornella Muti è rientrata da poco in Italia dopo la trasferta a Mosca in compagnia della figlia Naike Rivelli e di suo nipote. Il motivo di questa trasferta riguarda la presenza dell’attrice al Brics+ Fashion Summit, importante evento di moda russo. Muti, intercettata da alcuni giornalisti, ha raccontato: “Mi sento più vicina alle immagini della stilista russa Ulyana Sergeenko che alle case di moda italiane. Penso che la moda non abbia confini”.

E ancora: “Personalmente indosso i suoi abiti da dieci anni, da quando l’ho scoperta e mi sono innamorata di lei. La preferisco agli stilisti italiani”. Frasi che hanno creato malumori sul web. A far insorgere gli utenti sui social però è stato un post pubblicato su Instagram da Naike Rivelli. A corredo di un frame video raffigurante loro felici a Mosca, la figlia d’arte ha scritto: “Non mi vergogno di essere mezza russa e mezza napoletana. Evviva l’arte e la cultura che portano amore, pace, allegria e speranza a tutti. Grazie figlio mio che ci accompagni sempre ovunque. E anche qui abbiamo portato ecofashion ovunque. Sappiate che Etsy fa i colbacchi e le pantofole di pelliccia finta eco. Così tanto per la cronaca”. E i commenti degli utenti sui social, ovviamente, non sono tardati ad arrivare. “La Russia sta distruggendo l’Ucraina”, si legge in diversi messaggi. Poi la stoccata finale: “Quando non ti conviene non ti schieri”. Frase alla quale Rivelli ha voluto rispondere a tono: “Non siamo andate per motivi politici ma per portare arte, cultura, ecofashion e pensieri di pace”. Va ricordato che Ornella Muti, del resto, non ha mai nascosto di stimare Vladimir Putin. A riprova di questo anche la condanna in cassazione nel 2019 a suo carico per tentata truffa aggravata e falso. L’attrice infatti aveva cancellato un suo spettacolo a dicembre 2010 al Teatro Verdi di Pordenone dandosi per malata. La realtà però è che Ornella in quell’occasione era tutt’altro che influenzata, anzi. Muti aveva preso parte ad una cena di beneficenza organizzata proprio dal presidente russo. Outfit ecofashion? Molto probabile.