Elettra Lamborghini ha accusato un malore poco prima di prendere un volo dagli Stati Uniti per tornare in Italia. La paura per la cantante è stata tanta, anche perché non le era mai successo di sentirsi così male prima di prendere l’aereo. L’influencer ha poi raccontato l’esperienza con delle storie su Instagram in cui spiega dettagliatamente l’accaduto.

“Oggi, ho passato, forse, la peggiore giornata della mia vita – ha scritto -… poco prima di imbarcarmi in aereo, sono stata male: ho iniziato a tremare e ad avere la tachicardia… non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada e nemmeno in aereo… giuro che è qualcosa che non auguro a nessuno. A parte l’imbarazzo, ho 10 ore di volo davanti e non so come possa reagire il mio corpo”. Fortunatamente, ad assistere Elettra c’era il marito Afrojack: “Povero babby che mi è stato accanto tutto il tempo, che fortunata sono… Sto tornando a casa barcollante e senza energie, spero di stare meglio il prima possibile…”, ha detto.

Sbarcata in Italia, la 29enne ha iniziato a star meglio anche grazie all’assunzione di alcuni farmaci. Nell’ultima storia pubblicata, la Lamborghini ha rassicurato gli oltre 7 milioni di followers sulle sue condizioni di salute. Dopo aver dormito per 17 ore, la conduttrice è in ripresa, anche se non ha ben chiaro cosa possa aver scatenato il malessere: “Ho bevuto una centrifuga a Miami – ha spiegato -, un’ora dopo ho mangiato un gelato e già non mi sentivo bene. Poi iniziato a sentirmi sempre più male. Ieri poi mi è venuta la febbre altissima, mi sa che ho preso un virus. Però mi sento meglio”, ha concluso.