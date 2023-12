Jannik Sinner è l’uomo copertina del momento. Messa in bacheca la storica impresa di vincere la Coppa Davis, il tennista si è potuto godere di una serata all’insegna del riposo e di un’altra sua grande passione: il calcio. Accompagnato dalla fidanzata Maria Braccini, l’atleta si è preso l’ovazione del pubblico di San Siro che l’ha omaggiato per il trionfo con la Nazionale.

Accantonata quindi la presunta frequentazione con Laura Margesin, a far parlare di sé è una tiktoker di nome Charlotte Marchese, che ha pubblicato un video (successivamente rimosso) sulla piattaforma social in cui si dice rammaricata per non aver sfruttato una ghiotta occasione che le si era presentata. Nel 2020 – secondo quanto riportato dall’aspirante modella – l’altoatesino le avrebbe messo like a diverse foto: “Nel 2020 Sinner mi riempiva di like, mi sono lasciata sfuggire l’occasione“, ha spiegato. “Jannik ripartiamo dal 2020, il Covid ci ha fatto perdere fin troppi anni”, era ironicamente scritto nella descrizione del contenuto.

Il filmato aveva raggiunto le 500 mila visualizzazioni, con Charlotte che ha aggiunto di non aver mai ricevuto proposte ufficiali da parte di Sinner: “In realtà non mi ha mai scritto“. A chi le ha suggerito di lanciarsi ora, la creator ha risposto: “Troppo tardi, è fidanzato”.