Personaggio televisivo e influencer nota grazie a “Il Collegio” e successivamente alle provocatorie dichiarazioni rilasciate nell’ambito nel mondo hard (e non solo). Lei è Maria Sofia Pia Federico, nata il 26 gennaio 2005 a Valmontone (provincia di Roma). La ragazza, seguita su Instagram da 237mila follower e altri 133.9mila follower su TikTok, sta facendo parlare di sé. Ospite del podcast JOJO HOUSE, ha rivelato di avere qualche difficoltà a lavarsi. Parlando della riduzione del consumo d’acqua, Federico ha ammesso: “Posso dire una cosa veramente brutta? Tantissimo brutta? Io, anche perché sono un po’ instabile a livello d’umore, non riesco a lavarmi“. Silenzio.

Le conduttrici le hanno chiesto quante volte si lavi a settimana, per avere un riscontro concreto della sua affermazione. Allora l’ex collegiale ha spiegato: “Poco. Nel senso, tipo ora sono 4 o 5 giorni che non mi lavo. Il bidet sì, la faccia anche. Le mie docce non durano poco però quando mi insapono i capelli chiudo l’acqua. Lo so, è triste”. A quel punto le hanno fatto notare che i due discorsi sono differenti: chiudere l’acqua mentre ci si insapona è una buona abitudine, anzi una prassi per molti. Non lavarsi per 4-5 giorni, invece, potrebbe essere il sintomo di qualche altra problematica. Tanto che più tardi Maria Sofia ha chiarito: “Se sono depressa? Eh.. un po’, non ce la faccio ad alzarmi dal letto. Ho fatto un percorso psicologico ma non è andato per nulla bene”. Quindi le conduttrici del podcast l’hanno rincuorata: “E’ un percorso, poi se vuoi te ne consigliamo qualcuno, non è detto che tu abbia trovato quello giusto”. L’ospite ha ringraziato.

Maria Sofia ha anche parlato della propria attività nel mondo del porno: “Ho girato un porno vegano e di attivismo, scritto completamente in rima. Io ho composto questo testo lungo 13 minuti in cui smentisco tutti gli stereotipi sul sex work. [..] Mentre dico alcune cose in voice over ci sono sopra delle scene in cui io e altri attori e attrici sco*iamo. Perché vegano? Perché dico che una delle tante ragioni per cui ho intrapreso questa strada è perché, con la mia visibilità si guadagna bene. E quei soldi che io guadagno con il porno li dono ai rifugi per animali. Io ho questa caratteristica: mi pongo in maniera molto seriosa, questo è il mio modo di parlare, molto diplomatico, però sono estremamente trash”. “Quella è la parte di porno vegano?”, le ha domandato la presentatrice Chadia.

Quindi Maria Sofia ha detto di sì, ovvero quella relativa al compenso e alla sua destinazione. “Attivismo e sex worker? Non riesco a immaginarmi un futuro in cui possa pentirmi di qualsiasi mia scelta, in particolare questa che riguarda in maniera pesante la mia persona, perché non è qualcosa che faccio principalmente per me – ha raccontato lei -. Per me è una battaglia politica che può migliorare la società. Per quanto mi possa potenzialmente ferire, io continuerò su questa via”. Infine ha concluso parlando di pesca, industria ittica, e ambiente: “Così il nostro ecosistema si distrugge”, ha detto cercando di sensibilizzare gli ascoltatori.