“Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia Valentina Nappi in miniatura. Guardatela bene! Lei comunque con questo mondo non c’entra niente, lei vuole fare altro, è una professoressa. Dite pure al papà che qua non sc***, una cosa è certa, può stare tranquillo“. Queste le parole di Rocco Siffredi a La Zanzara su Marisofia Federico, la 18enne ex allieva del programma di RaiDue Il Collegio poi arrivata su OnlyFans e infine all’Academy del re del porno. Dopo le dichiarazioni di Mariasofia, il papà, raggiunto sempre da Giuseppe Cruciani, aveva spiegato di aver parlato con Siffredi e di aver acconsentito a mandare la figlia da lui perché “il male minore”. E ora si capisce come mai il pornodivo abbia detto “ditegli pure (al papà, ndr) che qua non scop*”: “I video non li posso registrare per un accordo che c’è stato tra Rocco Siffredi e mio padre. – ha detto Mariasofia Federico sul canale Twitch di GrenBaud -. Io ho preso una fregatura tremenda, purtroppo, perché domani arrivano tre attori incredibili e io non ci posso fare niente per una cosa successa con mio padre. A Rocco ha detto: ‘ti prego io la faccio venire da te ma non farla girare’. E lui ha risposto ‘ok'”. Ma c’è un “ma”: “Oggi ho interagito con Kelly Stafford che è bellissima . Perché in teoria gli accordi erano di non farmi girare video con nessuno, ma non con nessuna”, la considerazione della 18enne.